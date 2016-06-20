Handelssystem um einen Trendmarkt unter Verwendung des Color3rdGenXMA Moving Average zu handeln.

Die Entscheidung für einen Trade wird strikt zu fixen Zeitpunkten gefällt.

Diese Zeitpunkte werden durch zwei Eingabeparameter des Expert Advisor festgelegt:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00;

Unabhängig vom Erfolg wird nach einer bestimmten Anzahl von Minuten die durch den Eingabeparameter TimeMin des Expert Advisors definiert wurde (Zeit zum Halden einer Position in Minuten) die Position geschlossen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position wird die Richung für den Deal durch die Farbe des Indikators Color3rdGenXMA definiert. Wenn die Farbe rot ist, wird ein Short eröffnet, wenn sie blau ist, dann wird ein Long geöffnet.

Speichern Sie die compilierte Color3rdGenXMA.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnise für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse