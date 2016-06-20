CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Color3rdGenXMA - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
820
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_color3rdgenxma.mq5 (11.61 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.39 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
color3rdgenxma.mq5 (8.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem um einen Trendmarkt unter Verwendung des Color3rdGenXMA Moving Average zu handeln.

Die Entscheidung für einen Trade wird strikt zu fixen Zeitpunkten gefällt.

Diese Zeitpunkte werden durch zwei Eingabeparameter des Expert Advisor festgelegt:

input Hour       StartHour=H08;         //Stunde für Öffnen der Position
input Min        StartMinute=M00;       //Minute für Öffnen der Position

Unabhängig vom Erfolg wird nach einer bestimmten Anzahl von Minuten die durch den Eingabeparameter TimeMin des Expert Advisors definiert wurde (Zeit zum Halden einer Position in Minuten) die Position geschlossen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Position wird die Richung für den Deal durch die Farbe des Indikators Color3rdGenXMA definiert. Wenn die Farbe rot ist, wird ein Short eröffnet, wenn sie blau ist, dann wird ein Long geöffnet.

Speichern Sie die compilierte Color3rdGenXMA.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnise für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1648

CandleSize CandleSize

Indikator der Ranges der letzten drei Kerzen für den vom Trader ausgewählten TimeFrame

Exp_QQECloud Exp_QQECloud

Handelssystem das den Exp_QQECloud Trend Indikator verwendet.

Bollinger Band Breiten Berechnung mit Verwendung Neuronaler Netze Bollinger Band Breiten Berechnung mit Verwendung Neuronaler Netze

Dieser Expert Advisor arbeitet mit Neuronalen Netzwerk Methoden

ColorRSI ColorRSI

RSI mit farbigen Signal-Levels