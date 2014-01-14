Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Cinco Niveles de Tirone - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Autor real:
John Tirone
Los Niveles de Tirone son una serie de varias líneas horizontales sucesivamente decrecientes utilizadas para determinar las posibles zonas de soporte y resistencia en un gráfico de precios.
Este método de análisis técnico es desarrollado por John Tirone en su libro "Análisis Técnico Clásico como una Potente Metodología de Trading". El sistema basado en cinco niveles de Tirone se construye utilizando el método de Media Ajustada.
Este método genera 5 líneas a menudo no simétricas.
- El valor medio ajustado (Media Ajustada= (Hhigh+Llow+close)/3) se calcula en primer lugar;
- La siguiente línea se calcula restando el mínimo a la Media Ajustada multiplicada por 2;
- La tercera línea es la misma Media Adjustada (promedio adjustado);
- La siguiente línea es calculada restando el máximo a la Media Ajustada multiplicada por 2;
- La línea más baja se calcula restando el mínimo al máximo y restando este resultado a la Media Ajustada.
Los niveles se calculan de la siguiente manera:
Media Ajustada = (Hhigh+Llow+Close)/3
Nuvel 1 Tirone = Media Ajustada + (Hhigh-Llow)
Nuvel 2 Tirone = 2 x Media Ajustada - Llow
Nivel 3 Tirone = Media Ajustada
Nivel 4 Tirone = 2 x Media Ajustada - Hhigh
Nivel 5 Tirone = Media Ajustada - (Hhigh-Llow)
donde:
- Hhigh (Highest High, el alto más alto) - el precio más alto de un determinado periodo, por ejemplo, 20 barras;
- Llow (Lowest Low, el bajo más bajo) - el valor más bajo de un cierto periodo, por ejemplo, 20 barras;
- Close - el precio de cierre de la barra actual.
