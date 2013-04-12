Ставь лайки и следи за новостями
Exp_Color3rdGenXMA - эксперт для MetaTrader 5
Торговая система для торговли на трендовом рынке с использованием мувинга Color3rdGenXMA.
Решение о сделке принимается строго в фиксированный момент времени.
Эти моменты определяются с помощью двух входных параметров эксперта:
input Hour StartHour=H08; // Час открытия позиции input Min StartMinute=M00; // Минута открытия позиции
Независимо от результатов торговли через определённое количество минут, определяемое значением входного параметра эксперта TimeMin (время удержания позиции в минутах), открытая позиция закрывается. В момент открытия позиции направление для сделки определяется цветом индикатора Color3rdGenXMA. Если цвет красный, то открывается шорт, синий - лонг.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Color3rdGenXMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
