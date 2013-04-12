CodeBaseРазделы
Советники

Exp_Color3rdGenXMA - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система для торговли на трендовом рынке с использованием мувинга Color3rdGenXMA.

Решение о сделке принимается строго в фиксированный момент времени.

Эти моменты определяются с помощью двух входных параметров эксперта:

input Hour       StartHour=H08;      // Час открытия позиции
input Min        StartMinute=M00;    // Минута открытия позиции

Независимо от результатов торговли через определённое количество минут, определяемое значением входного параметра эксперта TimeMin (время удержания позиции в минутах), открытая позиция закрывается. В момент открытия позиции направление для сделки определяется цветом индикатора Color3rdGenXMA. Если цвет красный, то открывается шорт, синий - лонг.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Color3rdGenXMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

