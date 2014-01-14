Sistema de negociação para operar em mercado de tendência usando a Média Móvel Color3rdGenXMA.

A decisão de um negócio é tomada estritamente através de momentos fixos do tempo. Estes momentos são definidos por dois parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00;

Não importa os resultados das negociação, depois de um certo número de minutos definido pelo valor do parâmetro de entrada, TimeMin Expert Advisor (horário de posição segurando em minutos), a posição aberta será fechada. A direção da negociação no momento de abertura da posição será definida pela cor do indicador Color3rdGenXMA. Se a cor é vermelha, será aberta um posição vendida, se for azul, será aberta um posição comprada.

Mover o arquivo compilado, Color3rdGenXMA.ex5, para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve ser considerado que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para usar os Expert Advisors nas corretoras que oferecem propagação diferente de zero e a capacidade de abrir simultaneamente uma posição definindo o Stop Loss e Take Profit . Outras variantes desta biblioteca pode ser baixado no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico

Testando os resultados para USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico