Exp_Color3rdGenXMA - expert para MetaTrader 5
- 1367
Sistema de negociação para operar em mercado de tendência usando a Média Móvel Color3rdGenXMA.
A decisão de um negócio é tomada estritamente através de momentos fixos do tempo. Estes momentos são definidos por dois parâmetros de entrada do Expert Advisor:
input Hour StartHour=H08; // Hora de abertura da posição input Min StartMinute=M00; // Minuto de abertura da posição
Não importa os resultados das negociação, depois de um certo número de minutos definido pelo valor do parâmetro de entrada, TimeMin Expert Advisor (horário de posição segurando em minutos), a posição aberta será fechada. A direção da negociação no momento de abertura da posição será definida pela cor do indicador Color3rdGenXMA. Se a cor é vermelha, será aberta um posição vendida, se for azul, será aberta um posição comprada.
Mover o arquivo compilado, Color3rdGenXMA.ex5, para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Deve ser considerado que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para usar os Expert Advisors nas corretoras que oferecem propagação diferente de zero e a capacidade de abrir simultaneamente uma posição definindo o Stop Loss e Take Profit . Outras variantes desta biblioteca pode ser baixado no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.
Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico
Testando os resultados para USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1648
