Exp_Color3rdGenXMA - MetaTrader 5EA
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统在趋势行情中做交易，使用 Color3rdGenXMA 移动均线。
交易决定受限于严格的固定时刻。这些时刻由 EA 的两个输入参数定义:
input Hour StartHour=H08; //开仓小时 input Min StartMinute=M00; //开仓分钟
不管交易结果如何，依据 EA 的输入参数 TimeMin 值 (持仓时间 - 分钟)，在经过确定的分钟数之后，平仓。合约方向的开仓时刻以 Color3rdGenXMA 指标的颜色定义. 如果颜色为红, 将开空单, 如果是蓝色, 将开多单.
放置 Color3rdGenXMA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1648
