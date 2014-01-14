Tres Niveles de Tirone

Autor real:

John Tirone

Los niveles Tirone son un conjunto de los niveles de soporte y resistencia adecuados en función del rango de cotización en un determinado período de tiempo.



Por lo general, sólo se utilizan para mejorar la percepción visual de los movimientos del precio de mercado. En este caso, el método del punto medio (Midpoint) se utiliza para el cálculo de los tres niveles Tirone.

El mínimo y el máximo del mercado para un determinado período de tiempo se calculan primero.

Para calcular la línea superior el mínimo se resta del máximo, este valor obtenido se divide por 3 y el resultado se resta del máximo. Para calcular la línea central el mínimo se resta del máximo, este valor se divide por 2 y el resultado se suma al mínimo.

La línea inferior es calculada restando el mínimo del máximo, dividiendo el resultado por 3 y añadiendo el valor obtenido al mínimo.

Los niveles se calculan de la siguiente manera:

Nivel 1 Tirone = Hhigh - (Hhigh-Llow)/3

Nivel 2 Tirone = Llow + (Hhigh-Llow)/2

Nivel 3 Tirone = Llow + (Hhigh-Llow)/3



donde:

Hhigh (Highest High, el alto más alto) - el precio más alto de un cierto periodo, por ejemplo, 20 barras.

Llow (Lowest Low, el bajo más bajo) - el precio más bajo de un cierto periodo, por ejemplo, 20 barras.

La aplicación de los niveles de Tirone se asemeja a la aplicación de los niveles de corrección Fibonacci - deberíamos comprar cuando el precio cruza hacia abajo el nivel Tirone y vender cuando el precio cruza el nivel hacia arriba.



Ambos tipos de niveles se interpretan de una manera similar: ambos métodos de análisis gráfico utilizan un cierto valor por ciento entre un máximo y un mínimo para generar las líneas y usan el 50% como un nivel de corrección probable. Los niveles Tirone también se parecen a las Líneas Cuadrantes.



Al igual que muchos otros métodos de análisis técnico, los niveles de Tirone ofrecen a sus seguidores una de las señales de trading más simple basada en soportes y resistencias, a pesar de que una considerable cantidad de traders que trabajan a intervalos de menos de un día declaran que son menos precisas en comparación con otros métodos similares.



