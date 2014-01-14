Autor real:

Ilnur

El Índice de Variación muestra si una tendencia o un movimiento plano se está imponiendo en series temporales o en comportamiento aleatorio.



Hoy en día, los representantes más populares de las funciones de tiempo fractales son las series de tiempo financieras. La estructura fractal de estas series es bien conocida y según Mandelbrot es una "reformulación teórica del mercado tradicional un poco práctica, donde todos los movimientos de capital o de divisas parecen iguales cuando se amplía o se reduce un gráfico de mercado, así que parece independiente de la escala de tiempo y de precios " [1].

Por lo general, para determinar la dimensión fractal se calcula el exponente de Hurst [2]. Sin embargo, para el cálculo fiable de este exponente es necesaria una enorme cantidad de datos (~ 10^3) y eso es demasiado en comparación con la duración de las tendencias de trading.

Los autores [1] introdujeron nuevas características fractales - el índice de variación (m) que está estrechamente relacionado con la dimensión fractal común. A diferencia del exponente de Hurst, la cantidad de información que es necesaria para la determinación del índice es menor en un factor de 2. Esto conduce a la posibilidad de utilizarlo como una característica local para la determinación de la dinámica de las series de precios. Si m < 0.5, se puede interpretar como una tendencia y si m > 0.5 - como plano.

El indicador propuesto calcula el índice de variación en un intervalo anterior, de longitud 2^n. El parámetro "n" es especificado por el usuario.

Las reglas generales de aplicación del indicador son las siguientes:

Si el valor del indicador es inferior a 0.5, significa un estado de tendencia del mercado.

Un valor extremadamente bajo precede a menudo del final (corrección) de la tendencia actual.

Si el valor del indicador es superior a 0.5, quiere decir que hay un estado plano del mercado.

Un valor extremadamente alto precede a menudo al comienzo de las tendencias importantes.

Si es valor del indicador es cercano a 0.5, significa que hay un estado indefinido del mercado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 06.10.2008.





Referencias