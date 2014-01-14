Autor real:

EarnForex

Descripcion:

Media móvil que utiliza un procedimiento sencillo para disminuir retargo temporal basado en el aumento del período de la media móvil. El método fue descrito en primer lugar por Manfred G. Dürschner en su artículo Gleitende Durchschnitte 3.0 (en alemán).

La 3ª generación de MA's demuestra el nivel más bajo de retraso en comparación con el media móvil simple exponencial y se ajusta más rápido a los cambios de precios. Lamentablemente, este indicador aún tendrá algún retraso y puede dar señales falsas. Puede utilizar la tercera generación del indicador MA para el análisis de los mercados financieros de la misma manera que el MA estándar - para determinar la dirección de la tendencia actual.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 La 3ª Generación del indicador Moving Average