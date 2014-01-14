Sistema de trading mediante el indicador de tendencia Exp_QQECloud.

Ltoma la decisión de una operación se realiza estrictamente en momentos concretos en el tiempo. Hay dos de ellos - el momento de la apertura de la posición y el de cierre.

Estos momentos son definidos por dos pares de los parámetros de entrada del EA:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX23; input Min StopMinute=M59;

En el momento de la apertura de posición la dirección de la operación se define por el color del indicador Exp_QQECloud. Si el color es rojo, se abrirá posición corta, si es púrpura, se abrirá posición larga. Archivo para la terminal_data_folder\MQL5\Indicators compilado Exp_QQECloud.ex5 lugar.

Debe considerarse que el archivo de librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EAS por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente abriendo una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del histórico de las ofertas en la tabla

Resultados de las pruebas del 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas