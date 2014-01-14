CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_QQECloud - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
exp_qqecloud.mq5 (11.83 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (60.39 KB) ver
\MQL5\Indicators\
qqecloud.mq5 (8.91 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Sistema de trading mediante el indicador de tendencia Exp_QQECloud.

Ltoma la decisión de una operación se realiza estrictamente en momentos concretos en el tiempo. Hay dos de ellos - el momento de la apertura de la posición y el de cierre.

Estos momentos son definidos por dos pares de los parámetros de entrada del EA:

input Hour       StartHour=H08;      // Hour of position opening
input Min        StartMinute=M00;    // Minute of position opening
input HourX      StopHour=HX23;      // Hour of position closing
input Min        StopMinute=M59;     // Minute of position closing

En el momento de la apertura de posición la dirección de la operación se define por el color del indicador Exp_QQECloud. Si el color es rojo, se abrirá posición corta, si es púrpura, se abrirá posición larga. Archivo para la terminal_data_folder\MQL5\Indicators compilado Exp_QQECloud.ex5 lugar.

Debe considerarse que el archivo de librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EAS por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente abriendo una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.

Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del histórico de las ofertas en la tabla.

Resultados de las pruebas del 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1645

