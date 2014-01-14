Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_QQECloud - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1037
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de trading mediante el indicador de tendencia Exp_QQECloud.
Ltoma la decisión de una operación se realiza estrictamente en momentos concretos en el tiempo. Hay dos de ellos - el momento de la apertura de la posición y el de cierre.
Estos momentos son definidos por dos pares de los parámetros de entrada del EA:
input Hour StartHour=H08; // Hour of position opening input Min StartMinute=M00; // Minute of position opening input HourX StopHour=HX23; // Hour of position closing input Min StopMinute=M59; // Minute of position closing
En el momento de la apertura de posición la dirección de la operación se define por el color del indicador Exp_QQECloud. Si el color es rojo, se abrirá posición corta, si es púrpura, se abrirá posición larga. Archivo para la terminal_data_folder\MQL5\Indicators compilado Exp_QQECloud.ex5 lugar.
Debe considerarse que el archivo de librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para usar EAS por brokers que ofrecen spread distinto de cero y capacidad para establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente abriendo una posición. Otras variantes de esta librería pueden descargarse de https://www.mql5.com/es/code/1578.
Se han utilizado parámetros de entrada por defecto del EA durante las pruebas que se muestran a continuación. Stop Loss y Take Profit no han sido utilizados durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del histórico de las ofertas en la tabla
Resultados de las pruebas del 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1645
Añade nuevos comentarios a un gráfico sin borrar los existentes.CandleSize
El indicador de los rangos de las tres últimas velas del timeframe selecionado por el trader
Un indicador simple que muestra los mínimos y máximos de los periodos mayores, medios y cortos usando puntos de semáforo.SilverTrend_Signal
El indicador genera señales de compra y venta mediante puntos coloreados en el gráfico y muestra mensajes.