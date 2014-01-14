Sistema de negociação usando o indicador de tendência Exp_QQECloud.

A decisão de um negócio é tomada estritamente através de momentos fixos do tempo. São dois momentos - o momento da abertura de posição e o momento de fechamento.

Estes momentos são definidos por dois pares de parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX23; input Min StopMinute=M59;

A direção da negociação no momento de abertura da posição será definida pela cor do indicador Exp_QQECloud. Se a cor é vermelha, será aberta um posição vendida, se for roxa, será aberta um posição comprada. Mover o arquivo compilado, Exp_QQECloud.ex5, para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve ser considerado que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para usar os Expert Advisors nas corretoras que oferecem propagação diferente de zero e a capacidade de abrir simultaneamente uma posição definindo o Stop Loss e Take Profit . Outras variantes desta biblioteca pode ser baixado no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico

Testando os resultados para USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico