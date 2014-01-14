Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_QQECloud - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1246
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação usando o indicador de tendência Exp_QQECloud.
A decisão de um negócio é tomada estritamente através de momentos fixos do tempo. São dois momentos - o momento da abertura de posição e o momento de fechamento.
Estes momentos são definidos por dois pares de parâmetros de entrada do Expert Advisor:
input Hour StartHour=H08; // Hora de abertura da posição input Min StartMinute=M00; // Minuto de abertura da posição input HourX StopHour=HX23; // Hora do fechamento da posição input Min StopMinute=M59; // Minuto do fechamento da posição
A direção da negociação no momento de abertura da posição será definida pela cor do indicador Exp_QQECloud. Se a cor é vermelha, será aberta um posição vendida, se for roxa, será aberta um posição comprada. Mover o arquivo compilado, Exp_QQECloud.ex5, para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Deve ser considerado que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para usar os Expert Advisors nas corretoras que oferecem propagação diferente de zero e a capacidade de abrir simultaneamente uma posição definindo o Stop Loss e Take Profit . Outras variantes desta biblioteca pode ser baixado no link https://www.mql5.com/pt/code/1578.
Os parâmetros padrões de entrada do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes mostrados abaixo. Os Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no histórico do gráfico
Testando os resultados para USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Resultados dos testes no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1645
Indicador que mostra o intervalo das três últimas velas do período selecionado pelo trader.IncEnvelopesOnArray
A classe CEnvelopesOnArray é destinado ao cálculo do buffer do indicador Envelopes.
A classe CVHFOnArray foi projetada para o cálculo os valores do Filtro Horizontal Vertical (VHF) em buffers de indicadores.MorningFlat
Este indicador mostra os níveis das "Bandeiras Matutinas" e mostra possíveis alvos.