Exp_QQECloud - эксперт для MetaTrader 5
- 2860
-
Торговая система с использованием трендового индикатора Exp_QQECloud.
Решение о сделке принимается строго в фиксированные моменты времени. Их два: момент открытия позиции и момент закрытия позиции.
Эти моменты определяются с помощью двух пар входных параметров эксперта:
input Hour StartHour=H08; // Час открытия позиции input Min StartMinute=M00; // Минута открытия позиции input HourX StopHour=HX23; // Час закрытия позиции input Min StopMinute=M59; // Минута закртия позиции
В момент открытия позиции направление для сделки определяется цветом индикатора Exp_QQECloud. Если цвет красный, то открывается шорт, фиолетовый - лонг.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Exp_QQECloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
