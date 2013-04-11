Торговая система с использованием трендового индикатора Exp_QQECloud.

Решение о сделке принимается строго в фиксированные моменты времени. Их два: момент открытия позиции и момент закрытия позиции.

Эти моменты определяются с помощью двух пар входных параметров эксперта:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX23; input Min StopMinute=M59;

В момент открытия позиции направление для сделки определяется цветом индикатора Exp_QQECloud. Если цвет красный, то открывается шорт, фиолетовый - лонг.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Exp_QQECloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования