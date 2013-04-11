CodeBaseРазделы
Советники

Exp_QQECloud - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2860
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием трендового индикатора Exp_QQECloud.

Решение о сделке принимается строго в фиксированные моменты времени. Их два: момент открытия позиции и момент закрытия позиции.

Эти моменты определяются с помощью двух пар входных параметров эксперта:

input Hour       StartHour=H08;      // Час открытия позиции
input Min        StartMinute=M00;    // Минута открытия позиции
input HourX      StopHour=HX23;      // Час закрытия позиции
input Min        StopMinute=M59;     // Минута закртия позиции

В момент открытия позиции направление для сделки определяется цветом индикатора Exp_QQECloud. Если цвет красный, то открывается шорт, фиолетовый - лонг.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Exp_QQECloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

