交易系统使用 Exp_QQECloud 趋势指标。 交易决定受限于严格的固定时刻。

它们有两种 - 开仓时刻和平仓时刻。 这些时刻由 EA 的两对输入参数定义:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX23; input Min StopMinute=M59;

合约方向的开仓时刻以 Exp_QQECloud 指标的颜色定义. 如果颜色为红, 将开空单, 如果是紫色, 将开多单. 放置 Exp_QQECloud.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表