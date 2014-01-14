3_Level_ZZ_Semafor

Autor real:

asystem2000

Un indicador simple que muestra los mínimos y máximos de los periodos mayores, medios y cortos usando puntos de semáforo.



El autor del indicador comenta:



La base del cálculo del zigzag es el algoritmo establecido en el conjunto estándar del terminal del cliente \Examples\ZigZag.mq5. Este indicador fue escrito durante el trabajo actual de la creación de un algoritmo de un Asesor Experto de acuerdo con el sistema "folding rule by Likhovidov". Usted puede leer más acerca de la creación del algoritmo "folding rule by Likhovidov" aquí: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Hay que añadir que el indicador puede ser dibujado en sus últimos valores extremos, ya que su algoritmo utiliza el indicador Zigzag.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 09.01.2008.



