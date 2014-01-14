Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
3_Level_ZZ_Semafor - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2760
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
asystem2000
Un indicador simple que muestra los mínimos y máximos de los periodos mayores, medios y cortos usando puntos de semáforo.
El autor del indicador comenta:
La base del cálculo del zigzag es el algoritmo establecido en el conjunto estándar del terminal del cliente \Examples\ZigZag.mq5. Este indicador fue escrito durante el trabajo actual de la creación de un algoritmo de un Asesor Experto de acuerdo con el sistema "folding rule by Likhovidov".
Usted puede leer más acerca de la creación del algoritmo "folding rule by Likhovidov" aquí: http://forum.profiforex.ru/showthread.php?p=15660#post15660. Hay que añadir que el indicador puede ser dibujado en sus últimos valores extremos, ya que su algoritmo utiliza el indicador Zigzag.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 09.01.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/441
Sistema de trading mediante el indicador de tendencia Exp_QQECloud.MyComment - añade nuevos comentarios sin borrar los existentes.
Añade nuevos comentarios a un gráfico sin borrar los existentes.
El indicador genera señales de compra y venta mediante puntos coloreados en el gráfico y muestra mensajes.Yaanna
Yaanna es el indicador más simple de estados de sobrecompra/sobreventa.