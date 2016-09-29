コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_QQECloud - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
776
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_qqecloud.mq5 (11.83 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.39 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
qqecloud.mq5 (8.91 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_QQECloudトレンド指標を使う取引システム。

取引の決定は、固定された瞬間に限ってくだされます。それには、ポジションの開く時と決済時の2つがあります。

これらの瞬間は、エキスパートアドバイザー入力パラメータの2対によって定義されています。

input Hour       StartHour=H08;     // ポジションが開く時刻
input Min        StartMinute=M00;   // ポジションが開く分
input HourX      StopHour=HX23;     // ポジション決済時刻
input Min        StopMinute=M59;    // ポジション決済の分

ポジションが開かれる瞬間には、取引の方向がExp_QQECloud指標の色によって定義されます。色が赤の場合はショート、紫色の場合はロングが開かれます。コンパイルされたExp_QQECloud.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

図1　チャートでの決済履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1645

MorningFlat MorningFlat

この指標は、「morning flat（朝のもみ合い相場）」のレベルを表示し、可能なターゲットを示します。

i-Sessions i-Sessions

取引セッション指標

CandleSize CandleSize

トレーダーが選択した時間枠の最後の3ローソク足のの範囲の指標

Exp_Color3rdGenXMA Exp_Color3rdGenXMA

Color3rdGenXMA移動平均を使った取引システム