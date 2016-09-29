Exp_QQECloudトレンド指標を使う取引システム。

取引の決定は、固定された瞬間に限ってくだされます。それには、ポジションの開く時と決済時の2つがあります。

これらの瞬間は、エキスパートアドバイザー入力パラメータの2対によって定義されています。

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX23; input Min StopMinute=M59;

ポジションが開かれる瞬間には、取引の方向がExp_QQECloud指標の色によって定義されます。色が赤の場合はショート、紫色の場合はロングが開かれます。コンパイルされたExp_QQECloud.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの決済履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート