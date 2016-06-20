CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_QQECloud - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
736
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_qqecloud.mq5 (11.83 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (60.39 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
qqecloud.mq5 (8.91 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem das den Exp_QQECloud Trend Indikator verwendet.

Die Entscheidung für einen Trade wird strikt zu fixen Zeitpunkten gefällt. Davon gibt es zwei - den Zeitpunkt für das Öffnen und den für das Schließen von Positionen.

Diese Zeitpunkte werden durch zwei Paare von Eingabeparameter des Expert Advisor festgelegt:

input Hour       StartHour=H08;         //Stunde für Öffnen der Position
input Min        StartMinute=M00;       //Minute für Öffnen der Position
input HourX      StopHour=HX23;         //Stunde für Schließen der Position
input Min        StopMinute=M59;        //Minute für Schließen der Position

Zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Position, wird die Richtung des Trade durch die Farbe des Exp_QQECloud Indikators bestimmt. Wenn die Farbe rot ist, wird ein Short eröffnet, wenn sie lila ist, dann wird ein Long geöffnet. Speichern Sie die compilierte Exp_QQECloud.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnise für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1645

MorningFlat MorningFlat

Der Indikator zeigt die Ebenen der "morgendlichen Flaute" und zeigt mögliche Ziele

i-Sessions i-Sessions

Handelssitzungs-Indikator.

CandleSize CandleSize

Indikator der Ranges der letzten drei Kerzen für den vom Trader ausgewählten TimeFrame

Exp_Color3rdGenXMA Exp_Color3rdGenXMA

Handelssystem um einen Trendmarkt unter Verwendung des Color3rdGenXMA Moving Average zu handeln.