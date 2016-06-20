Handelssystem das den Exp_QQECloud Trend Indikator verwendet.

Die Entscheidung für einen Trade wird strikt zu fixen Zeitpunkten gefällt. Davon gibt es zwei - den Zeitpunkt für das Öffnen und den für das Schließen von Positionen.

Diese Zeitpunkte werden durch zwei Paare von Eingabeparameter des Expert Advisor festgelegt:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX23; input Min StopMinute=M59;

Zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Position, wird die Richtung des Trade durch die Farbe des Exp_QQECloud Indikators bestimmt. Wenn die Farbe rot ist, wird ein Short eröffnet, wenn sie lila ist, dann wird ein Long geöffnet. Speichern Sie die compilierte Exp_QQECloud.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnise für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse