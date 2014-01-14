MyComment - añade nuevos comentarios sin borrar los existentes

Esta función imprime un comentario en la esquina superior izquierda del gráfico.



Los nuevos comentarios se añaden en una nueva línea sin eliminar los existentes. Los comentarios también muestran la hora actual y el nombre del script. Esta función se puede publicar.



Al final sólo se eliminan los comentarios generados por el mismo componente.

Variables de clase



SHOW_MQL5ProgramName - si vale False no muestra ningún nombre de programa MQL5 (el valor predeterminado es True);

- si vale False no muestra ningún nombre de programa MQL5 SHOW_CurrentLocalTime - si vale False no muestra la hora local actual ( el valor predeterminado es True);

- si vale False no muestra la hora local actual ( chartID - manejador de la ventana del gráfico seleccionado (ventana del gráfico actual predeterminada).

Métodos de la clase



Add_MyComment("Hola");

Del_MyComments().

Se han añadido ejemplos.

Recomendaciones



Probado en: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64