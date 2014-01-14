CodeBaseSecciones
Librerías

MyComment - añade nuevos comentarios sin borrar los existentes. - librería para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
mycomment.mqh (3.76 KB) ver
\MQL5\Experts\
example_1.mq5 (2 KB) ver
example_2.mq5 (2.21 KB) ver
example_3.mq5 (2.3 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Esta función imprime un comentario en la esquina superior izquierda del gráfico.

Los nuevos comentarios se añaden en una nueva línea sin eliminar los existentes. Los comentarios también muestran la hora actual y el nombre del script. Esta función se puede publicar.

Al final sólo se eliminan los comentarios generados por el mismo componente.

Variables de clase

  • SHOW_MQL5ProgramName - si vale False no muestra ningún nombre de programa MQL5 (el valor predeterminado es True);
  • SHOW_CurrentLocalTime - si vale False no muestra la hora local actual (el valor predeterminado es True);
  • chartID - manejador de la ventana del gráfico seleccionado (ventana del gráfico actual predeterminada).

Métodos de la clase

  • Add_MyComment("Hola");
  • Del_MyComments().

Se han añadido ejemplos.

Recomendaciones

Probado en: MetaTrader 5 Build 507 - Windows 7 x64

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/525

