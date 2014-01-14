Sistema de comercio utilizando el indicador de tendencia FigurelliSeries. La decisión de una transacción se toma estrictamente en momentos determinados de tiempo. Hay dos maneras - el momento de la apertura de la posición y el cierre de la posición. Estos momentos son definidos en dos pares de parámetros de entrada del Asesor Experto:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX00; input Min StopMinute=M00;

Para el momento de la apertura de la posición, la dirección de la operación es definida por la posición relativa a cero del histograma FigurelliSeries. Si el histograma es mayor que cero, se abrirá cortos, si es menor que cero - se abrirá largos.

Coloca el fichero compilado FigurelliSeries.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Debe tenerse en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen spread distinto a cero y con capacidad de establecer el Stop Loss y Take Profit simultáneamente al abrir una posición. Otras variantes de esta biblioteca se pueden descargar desde https://www.mql5.com/es/code/1578.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para 2011 para USDCHF M30:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas