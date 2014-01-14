Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_FigurelliSeries - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1101
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de comercio utilizando el indicador de tendencia FigurelliSeries. La decisión de una transacción se toma estrictamente en momentos determinados de tiempo. Hay dos maneras - el momento de la apertura de la posición y el cierre de la posición. Estos momentos son definidos en dos pares de parámetros de entrada del Asesor Experto:
input Hour StartHour=H08; //Hora de apertura de la posición input Min StartMinute=M00; //Minuto de apertura de la posición input HourX StopHour=HX00; //Hora de cierre de la posición input Min StopMinute=M00; //Minuto de cierre de posición
Para el momento de la apertura de la posición, la dirección de la operación es definida por la posición relativa a cero del histograma FigurelliSeries. Si el histograma es mayor que cero, se abrirá cortos, si es menor que cero - se abrirá largos.
Coloca el fichero compilado FigurelliSeries.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Debe tenerse en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen spread distinto a cero y con capacidad de establecer el Stop Loss y Take Profit simultáneamente al abrir una posición. Otras variantes de esta biblioteca se pueden descargar desde https://www.mql5.com/es/code/1578.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para 2011 para USDCHF M30:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1641
Los indicadores Fast Trend Line Momentum (FTLM) y Slow Trend Line Momentum SLTM) muestran la tasa de variación de los precios.Arrows&Curves
Arrows&Curves muestra señales para abrir y cerrar posiciones.
El cruce de los niveles de de sobrecompra/sobreventa del oscilador Chande Momentum se utiliza como una señal para abrir las posiciones.Exp_CandleTrend
No hay ningún indicador más simple basado en un sistema de comercio que defina los momentos de entrada solo por la presencia de las velas