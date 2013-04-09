Ставь лайки и следи за новостями
Exp_FigurelliSeries - эксперт для MetaTrader 5
- 3514
Торговая система с использованием трендового индикатора FigurelliSeries. Решение о сделке принимается строго в фиксированные моменты времени. Их два - момент открывания позиции и момент закрывания позиции. Эти моменты определяются с помощью двух пар входных параметров эксперта:
input Hour StartHour=H08; //Час открывания позиции input Min StartMinute=M00; //Минута открывания позиции input HourX StopHour=HX23; //Час закрывания позиции input Min StopMinute=M59; //Минута закрывания позиции
В момент открывания позиции направление для сделки определяется положением гистограммы FigurelliSeries относительно нуля. Если гистограмма ниже нуля, открывается шорт, выше нуля - лонг.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FigurelliSeries.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF M30:
Рис. 2. График результатов тестирования
