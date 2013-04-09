CodeBaseРазделы
Советники

Exp_FigurelliSeries - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Торговая система с использованием трендового индикатора FigurelliSeries. Решение о сделке принимается строго в фиксированные моменты времени. Их два - момент открывания позиции и момент закрывания позиции. Эти моменты определяются с помощью двух пар входных параметров эксперта:

input Hour       StartHour=H08;         //Час открывания позиции
input Min        StartMinute=M00;       //Минута открывания позиции
input HourX      StopHour=HX23;         //Час закрывания позиции
input Min        StopMinute=M59;        //Минута закрывания позиции

 В момент открывания позиции направление для сделки определяется положением гистограммы FigurelliSeries относительно нуля. Если гистограмма ниже нуля, открывается шорт, выше нуля - лонг.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FigurelliSeries.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки стоплосса и тейкпрофита одновременно с открыванием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF M30: 

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования  

 

 

