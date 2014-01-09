代码库部分
Exp_FigurelliSeries - MetaTrader 5EA

交易系统使用 FigurelliSeries 趋势指标。交易决定受限于严格的固定时刻. 它们有两种 - 开仓时刻和平仓时刻. 这些时刻由 EA 的两对输入参数定义:

input Hour       StartHour=H08;         //开仓小时
input Min        StartMinute=M00;       //开仓分钟
input HourX      StopHour=HX00;         //平仓小时
input Min        StopMinute=M00;        //平仓分钟

仓残时刻, 合约方向都依据 FigurelliSeries 直方图相对于零轴的位置。如果直方条高于零轴, 则开空单, 如果低于零轴 - 则开多单。

放置 FigurelliSeries.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

考虑 TradeAlgorithms.mqh 库文件的设计目的是用于 EA，且交易平台使用 非零点差 ，以及能够在开仓时同时设置止损和止盈 。这个库文件的其它变种可以从 https://www.mql5.com/zh/code/1578下载。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。 

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 USDCHF M30: 

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1641

