Handelssystem, das den FigurelliSeries Trend Indikator verwendet. Die Entscheidung für einen Trade wird strikt zu fixen Zeitpunkten gefällt. Davon gibt es zwei - den Zeitpnkt für das Öffnen und den für das Schließen von Positionen. Diese Zeitpunkte werden durch zwei Paare von Eingabeparameter des Expert Advisor festgelegt:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX00; input Min StopMinute=M00;

Zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Position, wird die Richtung des Trade durch die Position des FigurelliSeries Histogramms relativ zu Null herangezogen. Wenn das Histogramm größer als Null ist, wird ein Short eröffnet, wenn es kleiner als Null ist, wird ein Long eröffnet.

Speichern Sie die compilierte FigurelliSeries.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für USDCHF M30:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse