Exp_CandleTrend - Asesor Experto para MetaTrader 5
No hay ningún indicador más simple basado en un sistema de comercio que defina los momentos de entrada solo por la presencia de las velas. Las señales para abrir las posiciones se producen cuando hay una secuencia de forma simultánea creciente o decreciente de velas. El número de estas velas se define en el parámetro de entrada del Asesor Experto.
input uint CandleTrendTotal=3; //número de velas en una dirección
Debe tenerse en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está diseñado para utilizar Asesores Expertos en brokers que ofrecen spread distinto a cero y con capacidad de establecer el Stop Loss y Take Profit simultáneamente al abrir una posición. Otras variantes de esta biblioteca se pueden descargar desde https://www.mql5.com/es/code/1578.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Chart of testing results
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1640
