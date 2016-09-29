FigurelliSeriesトレンド指標を使った取引システム。取引の決定は、固定された瞬間に限ってくだされます。それには、ポジションの開く時と決済時の2つがあります。これらの瞬間は、エキスパートアドバイザー入力パラメータの2対によって定義されています。

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX00; input Min StopMinute=M00;

ポジションが開かれる瞬間には、取引の方向がゼロに相対したFigurelliシリーズヒストグラムの位置によって定義されます。ヒストグラムがゼロよりも大きい場合はショート、ゼロよりも低い場合にはロングが開かれます。

コンパイルされたFigurelliSeries.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するブローカによるエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値オプション設定のために設計されていることにご注意ください。 ライブラリの他のバリアントはhttps://www.mql5.com/en/code/1578からダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

M30での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート