FigurelliSeries - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Rogerio Figurelli

El indicador permite definir la dirección de la tendenci. El indicador muestra la fuerza de la tendencia en la forma de las barras del histograma en la ventana inferior. Si las barras son más altas que el nivel cero, indica la tendencia ascendente en el mercado. Si las barras son más bajas que el nivel, la tendencia es descendente.

Fig.1 El indicador FigurelliSeries

Fig.1 El indicador FigurelliSeries 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1608

