Esta es la implementación simplificada de modo multimoneda en MetaTrader 5. No es necesario tener en cuenta los detalles de cómo funciona. Cuenta con ajustes mínimos y estructura simple. Puede ser utilizado en el probador de estrategias.

Zig-zag no paramétrico. La condición de monotonía para el segmento ascendente de los zig-zag: el alto cualquier barra posterior no debe ser inferior a cualquier bajo del segmento ascendente.