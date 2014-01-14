CodeBaseSeções
Experts

Exp_FigurelliSeries - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1506
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.39 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
figurelliseries.mq5 (6.62 KB) visualização
exp_figurelliseries.mq5 (10.42 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries. A decisão para negociar é feita estritamente em momentos fixos de tempo. Há dois deles - o momento para abrir e fechar uma posição. Estes momentos são definidos por dois pares de parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input Hour       StartHour=H08;         //Hora para a abertura da posição
input Min        StartMinute=M00;       //Minuto para a abertura da posição
input HourX      StopHour=HX00;         //Hora para o fechamento da posição
input Min        StopMinute=M00;        //Minuto para o fechamento da posição

O momento para abrir uma posição, a direção da negociação é definida através da posição do histograma FigurelliSeries relativa ao nível zero. Se o histograma é maior que zero, uma posição de venda será aberta, se ela está abaixo de zero, uma posição de compra será aberta.

Coloque o arquivo compilado FigurelliSeries.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF M30 em 2011: 

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste  

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1641

