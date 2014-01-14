Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_FigurelliSeries - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1506
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries. A decisão para negociar é feita estritamente em momentos fixos de tempo. Há dois deles - o momento para abrir e fechar uma posição. Estes momentos são definidos por dois pares de parâmetros de entrada do Expert Advisor:
input Hour StartHour=H08; //Hora para a abertura da posição input Min StartMinute=M00; //Minuto para a abertura da posição input HourX StopHour=HX00; //Hora para o fechamento da posição input Min StopMinute=M00; //Minuto para o fechamento da posição
O momento para abrir uma posição, a direção da negociação é definida através da posição do histograma FigurelliSeries relativa ao nível zero. Se o histograma é maior que zero, uma posição de venda será aberta, se ela está abaixo de zero, uma posição de compra será aberta.
Coloque o arquivo compilado FigurelliSeries.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF M30 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1641
A classe CVidyaOnArray foi destinada para o cálculo de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) em um buffer de indicador.i-ParamonWorkTime
Indicador i-ParamonWorkTime.
Sistema de negociação simples, que não se baseia em nenhum indicador, que define o momento de entrada no mercado apenas pelas velas.IncForceOnArray
A classe CForceOnArray é destinada ao cálculo dos buffers do indicador Force Index.