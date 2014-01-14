Sistema de negociação baseado no indicador de tendência FigurelliSeries. A decisão para negociar é feita estritamente em momentos fixos de tempo. Há dois deles - o momento para abrir e fechar uma posição. Estes momentos são definidos por dois pares de parâmetros de entrada do Expert Advisor:

input Hour StartHour=H08; input Min StartMinute=M00; input HourX StopHour=HX00; input Min StopMinute=M00;

O momento para abrir uma posição, a direção da negociação é definida através da posição do histograma FigurelliSeries relativa ao nível zero. Se o histograma é maior que zero, uma posição de venda será aberta, se ela está abaixo de zero, uma posição de compra será aberta.

Coloque o arquivo compilado FigurelliSeries.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Deve-se considerar que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em Expert Advisors por brokers que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profts simultaneamente a abertura de posição. Outras variantes desta biblioteca podem ser baixada em https://www.mql5.com/pt/code/1578.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF M30 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste