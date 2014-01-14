CodeBaseSecciones
Librerías

Módulo de señales de comercio, basado en el Osiclador Chande Momentum - librería para MetaTrader 5

Aleksey Sergan
Visualizaciones:
1271
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
basedonindicatorexpertsignal.mqh (3.54 KB) ver
chande_momentum_oscillatorsignal.mqh (5.22 KB) ver
\MQL5\Experts\
test_change_momentum_oscillator.mq5 (6.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
chande_momentum_oscillator.mq5 (4.49 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Las señales se forman en las barras completas. Chande Momentum Oscillator se utiliza como un indicador personalizado para el módulo de señales comerciales.

El cruce a la baja del nivel -50 es una señal para abrir una posición larga, el cruce al alza del nivel 50 es una señal para abrir una posición corta.

En las pruebas se utilizaron los siguientes parámetros de entrada:

  • Periodo CMO: 9;
  • Cambio CMO: 0;
  • Temporalidad: D1;
  • Símbolo: EURUSD;
  • Lote: 0.1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: no utilizados

Para utilizar este módulo de señales comerciales en el Asistente MQL5, chande_momentum_oscillatorsignal.mqh y basedonindicatorexpertsignal.mqh deben ser colocados en lacarpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

El modulo utiliza el indicador Chande Momentum Oscillator, chande_momentum_oscillator.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
The SmoothAlgorithms.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include.

Sistema Chande Momentum Oscillator

Chande Momentum Oscillator

Resultados del backtesting a partir del (01.01.2010):

Resultados del backtesting del Historial

Resultados del backtesting del Historial

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/444

