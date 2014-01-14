Las señales se forman en las barras completas. Chande Momentum Oscillator se utiliza como un indicador personalizado para el módulo de señales comerciales.

El cruce a la baja del nivel -50 es una señal para abrir una posición larga, el cruce al alza del nivel 50 es una señal para abrir una posición corta.

En las pruebas se utilizaron los siguientes parámetros de entrada:

Periodo CMO: 9;

Cambio CMO: 0;

Temporalidad: D1;

Símbolo: EURUSD;

Lote: 0.1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: no utilizados

Para utilizar este módulo de señales comerciales en el Asistente MQL5, chande_momentum_oscillatorsignal.mqh y basedonindicatorexpertsignal.mqh deben ser colocados en lacarpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

El modulo utiliza el indicador Chande Momentum Oscillator, chande_momentum_oscillator.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

The SmoothAlgorithms.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include.

Chande Momentum Oscillator

Resultados del backtesting a partir del (01.01.2010):





Resultados del backtesting del Historial

