FTLM-STLM - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2012
Autor real:
Vladimir Kravchuk "Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"
Los indicadores Fast Trend Line Momentum (FTLM) y Slow Trend Line Momentum (SLTM) muestran la tasa de variación de los precios,, FATL y SATL se calculan de forma similar al indicador Momentum:
FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)
donde:
- FATL(bar) - Filtro digital FATL;
- RFTL(bar) - Filtro digital RFTL;
- SATL(bar) - Filtro digital SATL;
- RSTL(bar) - Filtro digital RSTL;
Coeficientes de los filtros digitales FATL y RFTL
<
Coeficientes de los filtros digitales SATL y RSTL
La principal diferencia con el indicador FTLM del clásico Momentum es el siguiente: que utiliza los precios de cierre, procesados por filtros digitales en lugar sus propios precios de cierre. Como resultado, se ve FTLM alisado y regular, en contraste con el clásico indicador técnico de momento.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/407
