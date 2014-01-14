CodeBaseSecciones
FTLM-STLM - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2012
(31)
Autor real:

Vladimir Kravchuk "Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"

Los indicadores Fast Trend Line Momentum (FTLM) y Slow Trend Line Momentum (SLTM) muestran la tasa de variación de los precios,, FATL y SATL se calculan de forma similar al indicador Momentum:

FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)
STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)

donde:

  • FATL(bar) - Filtro digital FATL;
  • RFTL(bar) - Filtro digital RFTL;
  • SATL(bar) - Filtro digital SATL;
  • RSTL(bar) - Filtro digital RSTL;

Coeficientes de los filtros digitales FATL y RFTL

Coeficientes de los filtros digitales FATL y RFTL

<Coeficientes de los filtros digitales SATL y RSTL

Coeficientes de los filtros digitales SATL y RSTL

La principal diferencia con el indicador FTLM del clásico Momentum es el siguiente: que utiliza los precios de cierre, procesados ​​por filtros digitales en lugar sus propios precios de cierre. Como resultado, se ve FTLM alisado y regular, en contraste con el clásico indicador técnico de momento.

Los indicadores Fast Trend Line Momentum (FTLM) y Slow Trend Line Momentum SLTM)

