Autor real:

Vladimir Kravchuk "Nuevo método de adaptación de seguimiento de tendencia y los ciclos del mercado"

Los indicadores Fast Trend Line Momentum (FTLM) y Slow Trend Line Momentum (SLTM) muestran la tasa de variación de los precios,, FATL y SATL se calculan de forma similar al indicador Momentum:



FTLM(bar) = FATL(bar) – RFTL(bar)

STLM(bar) = SATL(bar) – RSTL(bar)



donde:

FATL(bar) - Filtro digital FATL;

RFTL(bar) - Filtro digital RFTL;

SATL(bar) - Filtro digital SATL;

RSTL(bar) - Filtro digital RSTL;





Coeficientes de los filtros digitales FATL y RFTL

Coeficientes de los filtros digitales SATL y RSTL



La principal diferencia con el indicador FTLM del clásico Momentum es el siguiente: que utiliza los precios de cierre, procesados ​​por filtros digitales en lugar sus propios precios de cierre. Como resultado, se ve FTLM alisado y regular, en contraste con el clásico indicador técnico de momento.

