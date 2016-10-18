Autor real:

Eng. Waddah Attar

Indicador de tendencia que usa la producción de valores de MACD en el precio promediado del activo financiero, ejecutado en forma de histograma de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 07.03.2007.

Fig. 1. Indicador Waddah_Attar_Trend