Indicadores

Waddah_Attar_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
969
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Waddah_Attar_Trend.mq5 (15.75 KB) ver
Waddah_Attar_Trend_HTF.mq5 (20.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Waddah_Attar_Trend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Waddah_Attar_Trend.mq5.

Fig. 1. Indicador Waddah_Attar_Trend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16399

TralingLine TralingLine

Stop Loss o Trailing Stop virtual.

Waddah_Attar_Trend Waddah_Attar_Trend

Indicador de tendencia que usa la producción de valores de MACD en el precio promediado del activo financiero, ejecutado en forma de histograma de color.

Bear_Bulls_Power_HTF Bear_Bulls_Power_HTF

Indicador Bear_Bulls_Power con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

si_q_asi_HTF si_q_asi_HTF

Indicador si_q_asi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.