Asesores Expertos

TralingLine - Asesor Experto para MetaTrader 5

Alexey Viktorov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1132
Ranking:
(23)
Publicado:
TralingLine.mq5 (19.59 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El asesor ha sido diseñado para trabajar con cuentas hedge en Fórex. No se ha puesto a prueba con netting.

Al aparecer una nueva posición, el asesor dibuja una línea de tendencia, que podrá desplazar a su gusto.

Para las posiciones Buy, la línea de tendencia estará por debajo, para Sell, por consiguiente, estará por encima del precio de apertura y 2 barras a la derecha (en el futuro), donde permanecerán y se desplazarán con la aparición de una nueva barra.

Si se desplaza después la línea de tendencia de tal forma que esté, por ejemplo, por debajo de la posición Buy, aparecerá un mensaje sobre el precio y el beneficio o pérdidas con los que se cerrarán todas las órdenes.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16396

