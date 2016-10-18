Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TralingLine - Asesor Experto para MetaTrader 5
TralingLine - Asesor Experto para MetaTrader 5
El asesor ha sido diseñado para trabajar con cuentas hedge en Fórex. No se ha puesto a prueba con netting.
Al aparecer una nueva posición, el asesor dibuja una línea de tendencia, que podrá desplazar a su gusto.
Para las posiciones Buy, la línea de tendencia estará por debajo, para Sell, por consiguiente, estará por encima del precio de apertura y 2 barras a la derecha (en el futuro), donde permanecerán y se desplazarán con la aparición de una nueva barra.
Si se desplaza después la línea de tendencia de tal forma que esté, por ejemplo, por debajo de la posición Buy, aparecerá un mensaje sobre el precio y el beneficio o pérdidas con los que se cerrarán todas las órdenes.
