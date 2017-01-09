Participe de nossa página de fãs
Waddah_Attar_Trend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Eng. Waddah Attar
Indicador de tendência que usa produto dos valores MACD para o preço médio de um ativo financeiro, é executado como um histograma colorido.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.03.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16390
Indicador Waddah_Attar_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.