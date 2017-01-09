Autor real:

Eng. Waddah Attar

Indicador de tendência que usa produto dos valores MACD para o preço médio de um ativo financeiro, é executado como um histograma colorido.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.03.2007.

Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Trend