CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Waddah_Attar_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2065
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Eng. Waddah Attar

Indicador de tendência que usa produto dos valores MACD para o preço médio de um ativo financeiro, é executado como um histograma colorido.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 07.03.2007.

Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Trend

Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16390

Bear_Bulls_Power Bear_Bulls_Power

O indicador mostra a força dos "touros" e "ursos" de uma forma simples numa única janela.

si_q_asi si_q_asi

Curto prazo e índices cumulativos das flutuações de preços.

TralingLine TralingLine

Stop Loss ou Trailing Stop virtuais.

Waddah_Attar_Trend_HTF Waddah_Attar_Trend_HTF

Indicador Waddah_Attar_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.