si_q_asi - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Evgeniy Butakov
Indicador combinado calculado según la fórmula de Welles Wilder que muestra el "Índice de oscilación" y el "Índice acumulativo de oscilación" del precio en forma de histograma de color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 15.09.2016.
Fig. 1. Indicador si_q_asi
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16388
