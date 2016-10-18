CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

si_q_asi - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1119
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
si_q_asi.mq5 (15.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Evgeniy Butakov

Indicador combinado calculado según la fórmula de Welles Wilder que muestra el "Índice de oscilación" y el "Índice acumulativo de oscilación" del precio en forma de histograma de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 15.09.2016.

Fig. 1. Indicador si_q_asi

Fig. 1. Indicador si_q_asi

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16388

Color Day Color Day

El indicador Color Day designa con un color los días alcistas o bajistas.

ColorJSatl_Digit ColorJSatl_Digit

Filtro digital rápido suavizado JSatl con indicación de color de la dirección del movimiento, también representa el último valor en forma de etiqueta de precio y tiene la posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.

Bear_Bulls_Power Bear_Bulls_Power

El indicador muestra la fuerza "alcista" y "bajista" en una ventana con un sencillo método.

Waddah_Attar_Trend Waddah_Attar_Trend

Indicador de tendencia que usa la producción de valores de MACD en el precio promediado del activo financiero, ejecutado en forma de histograma de color.