Autor real:

Evgeniy Butakov

Indicador combinado calculado según la fórmula de Welles Wilder que muestra el "Índice de oscilación" y el "Índice acumulativo de oscilación" del precio en forma de histograma de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 15.09.2016.

Fig. 1. Indicador si_q_asi