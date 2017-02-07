und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Waddah_Attar_Trend - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Eng. Waddah Attar
Der Trend-Indikator, der die Summe des Wertes MACD und des mittelwertigen Preises des Finanzaktivs verwendet, wird in Form von einem farbigen Histogramm erstellt.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 07.03.2007. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16390
