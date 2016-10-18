Autor real:

Waddah Attar

El indicador muestra la fuerza "alcista" y "bajista" en una ventana con un sencillo método.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 23.03.2016.

Fig. 1. Indicador Bear_Bulls_Power