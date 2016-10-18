Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Bear_Bulls_Power - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2783
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Waddah Attar
El indicador muestra la fuerza "alcista" y "bajista" en una ventana con un sencillo método.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 23.03.2016.
Fig. 1. Indicador Bear_Bulls_Power
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16389
Índices a corto plazo y acumulativo de oscilación del precioColor Day
El indicador Color Day designa con un color los días alcistas o bajistas.
Indicador de tendencia que usa la producción de valores de MACD en el precio promediado del activo financiero, ejecutado en forma de histograma de color.TralingLine
Stop Loss o Trailing Stop virtual.