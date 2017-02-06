無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Eng. Waddah Attar
色ヒストグラムとして作成された金融資産の平均価格を掛けたMACD値を使用するトレンド指標です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年3月7日にコードベースで公開されました。
図1 Waddah_Attar_Trend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16390
