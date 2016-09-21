Реальный автор:

Eng. Waddah Attar

Трендовый индикатор, использующий произведение значений MACD на усреднённую цену финансового актива, выполненный в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.03.2007.

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend