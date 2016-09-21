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Waddah_Attar_Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eng. Waddah Attar
Трендовый индикатор, использующий произведение значений MACD на усреднённую цену финансового актива, выполненный в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.03.2007.
Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Trend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора JSatl_Digit_System.Bear_Bulls_Power
Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" простым способом в одном окне.
Индикатор Bear_Bulls_Power с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.si_q_asi_HTF
Индикатор si_q_asi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.