真实作者:

Eng. Waddah Attar

一个趋势指标，它使用了 MACD 的数值乘以资产的平均价格，以彩色柱形图形式显示。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标首先是使用MQL4语言编写的，并且于2007年3月7日发布于代码库中。

图1. Waddah_Attar_Trend 指标