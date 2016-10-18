Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CronexChaikin_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 769
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador CronexChaikin_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexChaikin con un marco temporal fijado.
Como fuente de la señal actúa la posición mutua de la línea principal y la línea de señal del indicador original. El indicador muestra el color de la nube del indicador de origen CronexChaikin. Las estrellitas de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CronexChaikin.mq5.
Fig. 1. Indicador CronexChaikin_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16179
El indicador BS Living Now indica los extremos del mercado y recuerda en cierta forma al indicador de fractales estándar.i4_DRF_v3
Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de High y Low.
El indicador CronexDeMarker_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexDeMarker con un marco temporal fijado.PriceChannel_Stop_Digit_HTF
Indicador PriceChannel_Stop_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.