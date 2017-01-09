und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CronexChaikin_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
Der CronexChaikin_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung des CronexChaikin Indikators mit einem fixen TimeFrame.
Die Quelle der Signale ist die gemeinsame Anordnung der Haupt- und Signallinien des Indikators. Der Indikator zeigt die Farbe der Wolke des Quell-Indikators CronexChaikin. Farbe Sterne auf der Linie erscheinen, wenn sich ein Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.
Der Indikator benötigt die CronexChaikin.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie nach terminal_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der CronexChaikin_Signal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16179
