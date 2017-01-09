O indicador CronexChaikin_Signal exibe informações sobre a tendência atual, usando os valores do indicador CronexChaikin com um timeframe fixo.

Como fonte de sinal é usada o posicionamento mútuo das linhas de sinal e básica do indicador fonte. O indicador exibe a cor da nuvem do indicador fonte CronexChaikin. Estrelas coloridas nas linhas aparecem no momento da mudança de barra do timeframe correspondente.

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador CronexChaikin.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador CronexChaikin_Signal