PriceChannel_Stop_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador PriceChannel_Stop_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador PriceChannel_Stop_Digit.mq5.
Fig. 1. Indicador PriceChannel_Stop_Digit_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16193
CronexDeMarker_Signal
El indicador CronexDeMarker_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexDeMarker con un marco temporal fijado.CronexChaikin_Signal
El indicador CronexChaikin_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexChaikin con un marco temporal fijado.