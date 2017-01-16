コードベースセクション
CronexChaikin_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

CronexChaikin_Signal指標は、固定された時間枠でのCronexChaikin指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

シグナルのソースは指標のメインラインおよびシグナルラインの相互の配置です。この指標はソースであるCronexChaikin指標の雲の色を表示します。線上の色付きの星形は対応する時間枠が変更されたときに生成されます。

この指標はCronexChaikin.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　CronexChaikin_Signal指標

図1　CronexChaikin_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16179

