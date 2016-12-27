请观看如何免费下载自动交易
CronexChaikin_Signal 指标使用固定时段的 CronexChaikin 指标的值来显示当前趋势的信息。
信号来自于指标的主线和信号线之间的排布关系，指标显示了源 CronexChaikin 指标云的颜色。当对应时段的柱发生改变时，就会在线上出现彩色的星形。
本指标需要 CronexChaikin.mq5 指标文件，把它放到 terminal_folder\MQL5\Indicators 目录下。
图1. CronexChaikin_Signal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16179
