i4_DRF_v3 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
goldenlion@ukr.net
Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de High y Low. fórmula de cálculo:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
donde:
- Psum — número de velas en el periodo de cálculo en las que creció High;
- Nsum — número de velas en el periodo de cálculo en las que creció Low;
- Period — periodo de cálculo.
Fig. 1. Indicador i4_DRF_v3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16172
