i4_DRF_v3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

goldenlion@ukr.net

Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de High y Low. fórmula de cálculo:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

donde:

  • Psum — número de velas en el periodo de cálculo en las que creció High;
  • Nsum — número de velas en el periodo de cálculo en las que creció Low;
  • Period — periodo de cálculo.

Fig. 1. Indicador i4_DRF_v3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16172

