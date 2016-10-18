Autor real:

goldenlion@ukr.net

Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de High y Low. fórmula de cálculo:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

donde:

Psum — número de velas en el periodo de cálculo en las que creció High;

Nsum — número de velas en el periodo de cálculo en las que creció Low;

Period — periodo de cálculo.

Fig. 1. Indicador i4_DRF_v3