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CronexChaikin_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор CronexChaikin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexChaikin с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Индикатор отображает цвет облака исходного индикатора CronexChaikin. Цветные звёзды на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CronexChaikin.mq5.
Рис.1. Индикатор CronexChaikin_Signal
Скрипт для рисования ценовой разметки.CronexDeMarker_Signal
Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.
Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XvaMA
Скользящая средняя vaMA с возможностью замены усреднения.