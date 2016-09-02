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Индикаторы

CronexChaikin_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1938
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор CronexChaikin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexChaikin с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит взаимное расположение основной и сигнальной линий исходного индикатора. Индикатор отображает цвет облака исходного индикатора CronexChaikin. Цветные звёзды на линии появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_терминала>\MQL5\Indicators индикатора CronexChaikin.mq5.

Рис.1. Индикатор CronexChaikin_Signal

Рис.1. Индикатор CronexChaikin_Signal

PriceLines PriceLines

Скрипт для рисования ценовой разметки.

CronexDeMarker_Signal CronexDeMarker_Signal

Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.

PriceChannel_Stop_Digit_HTF PriceChannel_Stop_Digit_HTF

Индикатор PriceChannel_Stop_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XvaMA XvaMA

Скользящая средняя vaMA с возможностью замены усреднения.