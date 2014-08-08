Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CronexChaikin - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1537
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Cronex
Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Chaikin Oscillator, implementado en forma de nube de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Figura 1. Indicador CronexChaikin
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2369
Tick Volume Indicator del libro de William Blau: "Momento, Dirección, y Divergencia", realizado en forma de histograma de color.Rj_RMA
Media móvil según los diapasones. En los cálculos se usan los mínimos y máximos del precio de un periodo.
El indicador de velocidad del cambio del volumen muestra cómo de rápido cambia el volumen.Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator)
Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator) con posibilidad de cambiar el tipo de promediación.