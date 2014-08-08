CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

CronexChaikin - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1537
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
cronexchaikin.mq5 (14.21 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Cronex

Indicador MACD, en el cual la serie de precios es sustituida por una serie de valores del indicador técnico Chaikin Oscillator, implementado en forma de nube de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Figura 1. Indicador CronexChaikin

Figura 1. Indicador CronexChaikin

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2369

BlauTVI BlauTVI

Tick Volume Indicator del libro de William Blau: "Momento, Dirección, y Divergencia", realizado en forma de histograma de color.

Rj_RMA Rj_RMA

Media móvil según los diapasones. En los cálculos se usan los mínimos y máximos del precio de un periodo.

VROC VROC

El indicador de velocidad del cambio del volumen muestra cómo de rápido cambia el volumen.

Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator) Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator)

Oscilador Chaikin (Chaikin Oscillator) con posibilidad de cambiar el tipo de promediación.