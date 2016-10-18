Autor real:

El indicador BS Living Now indica los extremos del mercado y recuerda en cierta forma al indicador de fractales estándar.

Si usted está familiarizado con los fractales de Bill Williams, podrá encontrarlos con facilidad en el conjunto de indicadores de prácticamente cualquier terminal comercial, y tras colocarlos en el gráfico, podrá observar de inmediato las semejanzas de estos dos indicadores.

Pero a pesar de que los indicadores son parecidos, se diferencian en su base, puesto que al definir los extremos en el gráfico en cualquier caso se aplica un cierto filtro y para cada indicador este filtro será diferente.

Además, el indicador BS Living Now tiene la posibilidad de ajustar el filtro que va a seleccionar más o menos extremos y a marcarlos, mientras que en el indicador de fractales, no hay ninguna posibilidad de ajustar o de cambiar nada, dado que se subordinan estrictamente a una fórmula concreta, descrita en uno de los libros del mencionado Bill Williams.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint iPeriod= 10 ; input int Shift= 0 ;

Cuanto mayor sea el parámetro iPeriod, menor número de extremos se representará en el gráfico, y al contrario, cuanto menor sea el parámetro, mayor número de extremos se mostrarán. Por eso, antes de usar este indicador en su comercio, es mejor elegir el parámetro óptimo para su pareja de divisas.

Uso en el comercio:

Este indicador se debe analizar como un ayudante para marcar los niveles importantes en el gráfico. Y si miramos un poco la historia, entonces notaremos que al darse una tendencia ascendente, cada pico siguiente es mayor al anterior, y con la descendente, cada pico es menor.

Esto significa que definiendo la tendencia correctamente, y usando el indicador BS Living Now, usted podrá no solo determinar el punto de entrada adecuado, sino también añadir a la posición existente en la ruptura de cada extremo siguiente.

Además, a esta estrategia se le puede aplicar una gestión bastante buena, es decir, es posible abrir la primera operación con un lote grande, y cada operación siguiente con uno menor, de esta forma, en caso de viraje brusco, usted tendrá pérdidas en las operaciones con un volumen pequeño y beneficio de las operaciones con uno mayor, lo que aumenta la probabilidad de cerrar la operacióne en positivo.

Fig. 1. Indicador BS_Living_Now