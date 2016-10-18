CodeBaseSecciones
CronexDeMarker_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador CronexDeMarker_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando los valores del indicador CronexDeMarker con un marco temporal fijado.

Como fuente de la señal actúa la posición mutua de la línea principal y la línea de señal del indicador original. El indicador muestra el color de la nube del indicador de origen CronexDeMarker. Las estrellitas de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CronexDeMarker.mq5.

Fig. 1. Indicador CronexDeMarker_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16180

