JSatl - indicador para MetaTrader 5
843
El indicador supone un híbrido del filtro digital SATL (Slow Adaptive Trend Line) y la promediación analógica adaptativa JMA.
La fórmula para el cálculo de esta media tiene el aspecto siguiente:
JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))
donde:
- SATL() — valor del filtro digital SATL;
- JMA() — algoritmo de la media adaptativa JMA;
- PRICE[] — valor de la serie de precio.
- bar — número de la barra actual.
La promediación JMA adicional se usa para prevenir la activación del indicador con cada movimiento casual del mercado.
El indicador usa l clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador JSatl
