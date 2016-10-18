El indicador supone un híbrido del filtro digital SATL (Slow Adaptive Trend Line) y la promediación analógica adaptativa JMA.

La fórmula para el cálculo de esta media tiene el aspecto siguiente:

JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))



donde:

SATL() — valor del filtro digital SATL;

JMA() — algoritmo de la media adaptativa JMA;

PRICE[] — valor de la serie de precio.

bar — número de la barra actual.

La promediación JMA adicional se usa para prevenir la activación del indicador con cada movimiento casual del mercado.

El indicador usa l clase CJJMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador JSatl