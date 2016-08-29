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Индикаторы

JSatl - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
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Опубликован:
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Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.

Формула для вычисления этой средней выглядит следующим образом:

JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))

где:

  • SATL() — значение цифрового фильтра SATL;
  • JMA() — алгоритм адаптивного усреднения JMA;
  • PRICE[] — значение ценового ряда.
  • bar — номер текущего бара.

Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.

Индикатор используют класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор JSatl

Рис.1. Индикатор JSatl

CPrice CPrice

Экземпляр класса возвращает такие данные, как Bid, Ask, High, Low, цены открытия и закрытия текущей свечи или любой указанной в параметрах, а также время открытия свечи.

STLMCandle STLMCandle

Цифровой фильтр STLM в свечном виде.

AFL_WinnerV2 AFL_WinnerV2

Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.

XChannel_HTF XChannel_HTF

Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.