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JSatl - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра SATL (Slow Adaptive Trend Line) и аналогового адаптивного усреднения JMA.
Формула для вычисления этой средней выглядит следующим образом:
JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))
где:
- SATL() — значение цифрового фильтра SATL;
- JMA() — алгоритм адаптивного усреднения JMA;
- PRICE[] — значение ценового ряда.
- bar — номер текущего бара.
Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.
Индикатор используют класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор JSatl
Экземпляр класса возвращает такие данные, как Bid, Ask, High, Low, цены открытия и закрытия текущей свечи или любой указанной в параметрах, а также время открытия свечи.STLMCandle
Цифровой фильтр STLM в свечном виде.
Индикатор AFL_WinnerV2 служит для определения смены тренда по сформировавшимся характерным участкам разворота индикатора в областях -50/+50.XChannel_HTF
Индикатор XChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.