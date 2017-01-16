この指標はSATL (Slow Adaptive Trend Line) デジタルフィルタとJMAアナログ適応平均のハイブリッドです。

この平均は以下のように計算されます。

JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))



ここで

SATL() — SATLデジタルフィルタの値

JMA() — JMA適応平滑化アルゴリズム

PRICE[] — 価格系列値

bar - 現在のバーのインデックス

追加的なJMAの平滑化は、ランダムな市場の動きにおける指標の活性化を防止するために使用されます。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

図1 JSatl指標