ポケットに対して
インディケータ

JSatl - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
917
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
JSatl.mq5 (6.8 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス

この指標はSATL (Slow Adaptive Trend Line) デジタルフィルタとJMAアナログ適応平均のハイブリッドです。

この平均は以下のように計算されます。

JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))

ここで

  • SATL() — SATLデジタルフィルタの値
  • JMA() — JMA適応平滑化アルゴリズム
  • PRICE[] — 価格系列値
  • bar - 現在のバーのインデックス

追加的なJMAの平滑化は、ランダムな市場の動きにおける指標の活性化を防止するために使用されます。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

図1　JSatl指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16144

