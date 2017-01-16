無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標はSATL (Slow Adaptive Trend Line) デジタルフィルタとJMAアナログ適応平均のハイブリッドです。
この平均は以下のように計算されます。
JSATL[bar] = JMA(SATL(PRICE[bar]))
ここで
- SATL() — SATLデジタルフィルタの値
- JMA() — JMA適応平滑化アルゴリズム
- PRICE[] — 価格系列値
- bar - 現在のバーのインデックス
追加的なJMAの平滑化は、ランダムな市場の動きにおける指標の活性化を防止するために使用されます。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
図1 JSatl指標
STLMCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたSTLMデジタルフィルタ。SlipPage
実行された取引のスリッページを口座通貨で計算します。
AFL_WinnerV2
ALF Winner指標は-50/+50のレベルで確立されたターンオーバーエリアによってトレンドの変化を識別します。XChannel_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つXChannel指標